Россия в течение трех-пяти лет снова будет представлять угрозу для восточного фланга НАТО. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В альянсе обеспокоены по поводу того, как долго ему готовиться «к возрождению российских войск на своих границах» после прекращения огня в Украине.

«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», – сказала Кая Каллас

В июле 2023 года страны НАТО утвердили план развертывания 300 тысяч военных на восточном фланге. Президент Чехии Петр Павел утверждал, что НАТО считает Россию угрозой номер один для Европы. По данным Bild, Минобороны Германии уже разработало сценарий войны между НАТО и Россией, которая может начаться летом 2025 года.