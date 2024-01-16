В России необходимо провести «ревизию» образовательных программ на соответствие интересам государства, заявил ТАСС профессор департамента гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Винник.

Он призвал упразднить «курсы так называемого критического мышления и фактчекинга» (это проверки информации на достоверность, цитаты по ТАСС). Дмитрий Винник считает, что они были «навязаны» Западом и «ни к философскому скептицизму, ни к логике никакого отношения не имеют».

С Винником согласился профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба и Совета при президенте по правам человека Леонид Поляков. Он заявил о необходимости проверки качества изучения и преподавания философии в России, поскольку, с его точки зрения, эта научная сфера в значительной мере попала под влияние идеологии Запада.

«Мы предлагаем разработать курс «Русская философия», который заменит нынешний курс философии вообще, который читается как попало, в зависимости от того, кто читает, и, как правило, не имеет никакого мировоззренческого значения», — сообщил Леонид Поляков