15-летний российский футболист оформил покер за команду «Манчестер Юнайтед»

Автор: Сергей Агутин
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Россиянин Амир Ибрагимов забил четыре мяча за юношескую команду «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Амир Ибрагимов также привлекается к встречам за команду игроков «Юнайтед» до 18 лет. В его активе одна результативная передача в пяти матчах.

Семья Ибрагимова переехала в Англию, когда ему было 11 лет. Российский футболист начинал карьеру в академии «Шеффилд Юнайтед».

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