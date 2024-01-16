15-летний российский футболист оформил покер за команду «Манчестер Юнайтед»

Россиянин Амир Ибрагимов забил четыре мяча за юношескую команду «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Амир Ибрагимов также привлекается к встречам за команду игроков «Юнайтед» до 18 лет. В его активе одна результативная передача в пяти матчах.

Семья Ибрагимова переехала в Англию, когда ему было 11 лет. Российский футболист начинал карьеру в академии «Шеффилд Юнайтед».