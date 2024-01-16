Рецидивист в розыске попался на краже из магазина в Петербурге – фото

В Санкт-Петербурге поймали на магазинной краже рецидивиста в федеральном розыске. Мужчина ночью 16 января проник в круглосуточный магазин на Октябрьской набережной. Постороннего вовремя заметил владелец.
Неизвестный выбил окно входной двери и проник внутрь, пока владелец был на перерыве. Внутри злоумышленник забрал 3000 рублей из кассы и подготовил к выносу два пакета с товарами и куртку. Вернувшийся в магазин продавец заметил разбитое окно и вызвал правоохранителей.
Вора задержали на месте преступления. При проверке оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу в Мурманской области и дважды судим по аналогичной статье.
Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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