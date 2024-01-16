Акция «Ленинградская свеча памяти» пройдет в Выборге

Патриотическая акция «Ленинградская свеча памяти» пройдет на площади Выборгских полков 18 января – в день 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Начало акции в 17.00.

В мероприятии примут участие ветераны Вооруженных сил России, активисты «Движения первых», кадеты и все желающие.

В память о погибших в осажденном городе составят инсталляцию из зажженных свечей в форме ласточки с письмом в клюве. Это символ надежды, стойкости и мужества, который в виде жестяного значка носили жители и защитники Ленинграда.