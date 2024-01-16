«Умная» анестезиологическая система за 5,6 млн рублей поступила в Киришскую больницу

Анестезиологическая система поставлена в Киришскую больницу благодаря госпрограмме «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

«В Ленинградской области здравоохранение продолжает идти по пути инноваций, новая электронная эргономическая система предназначена для проведения общей ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких у пациентов любого возраста, это современное оборудование, которое поможет медикам лучше справляться с нештатными ситуациями», — рассказал председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.