Нетрезвая ссора в Волхове закончилась дракой, травмами и госпитализацией

В доме на Советской улице в Волхове 4 января двое мужчин распивали спиртное. Между ними возник конфликт, который перерос в драку.

Во время схватки 37-летний мужчина ударил рукой по лицу 26-летнего собутыльника. Пострадавший упал, ударился головой и потерял сознание. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Агрессор задержан 16 января.