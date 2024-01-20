Сергей Перминов: отношения с Лондоном находятся на нулевом уровне, ни о каком сотрудничестве речь не идет

Россия собирается денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще в мае 1956 года во времена СССР, сообщили «Известия». Такой законопроект МИД и Минсельхоз внесли в Правительство РФ.
Документом предусмотрено право недружественного нашей стране сегодня государства на вылов рыбы в российской зоне Баренцевого моря. Эта мера, ввиду изобилия экономических и политических санкций, введенных Британией, видится адекватным решением.
Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как мера отразится на отношениях государств, насколько чувствительной окажется для экономики «Туманного Альбиона».
Сенатор напомнил, что соглашению 1956 года предшествовали трехлетние переговоры. В 1953 году в СССР решили прекратить действие временного рыболовного соглашения от 1930 года. Британские суда постоянно нарушали территориальные воды, не признавая советскую 12-мильную зону. Для Лондона такой шаг был очень чувствительным, так как ставил под угрозу продовольственную безопасность и создавал социальное напряжение в рыбных портах. В качестве ответного шага Великобритания намеревалась денонсировать торговое соглашение с нашей страной.
Сенатор считает, что в настоящее время отношения с Лондоном находятся на нулевом уровне. И ответственность за это лежит исключительно на британской стороне. Ни о каком сотрудничестве речь давно не идет. Поэтому правительство нашей страны, тщательно анализируя ситуацию, пришло к закономерному выводу о том, что действие данного соглашения должно прекратиться. Договориться о перераспределении квот на вылов в других зонах британскому правительству вряд ли будет просто.