Сергей Перминов: отношения с Лондоном находятся на нулевом уровне, ни о каком сотрудничестве речь не идет

Россия собирается денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще в мае 1956 года во времена СССР, сообщили «Известия». Такой законопроект МИД и Минсельхоз внесли в Правительство РФ.

Документом предусмотрено право недружественного нашей стране сегодня государства на вылов рыбы в российской зоне Баренцевого моря. Эта мера, ввиду изобилия экономических и политических санкций, введенных Британией, видится адекватным решением.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как мера отразится на отношениях государств, насколько чувствительной окажется для экономики «Туманного Альбиона».

«Великобритания с древних времен осуществляла вылов рыбы в отдалении от собственной территории. После Второй мировой войны в мире отмечалось изменение подходов к эксплуатации прибрежной территории, что отразилось и на вопросах рыболовства. Отказ от правила «пушечного выстрела» вел к росту ограничительных зон для вылова. Тем самым Лондон лишался многих привычных для себя мест добычи. В 50-х годах британское правительство постоянно конфликтовало с другими странами, в частности с Исландией, с целью улучшения собственных позиций», – отметил Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что соглашению 1956 года предшествовали трехлетние переговоры. В 1953 году в СССР решили прекратить действие временного рыболовного соглашения от 1930 года. Британские суда постоянно нарушали территориальные воды, не признавая советскую 12-мильную зону. Для Лондона такой шаг был очень чувствительным, так как ставил под угрозу продовольственную безопасность и создавал социальное напряжение в рыбных портах. В качестве ответного шага Великобритания намеревалась денонсировать торговое соглашение с нашей страной.

«После смерти Сталина ситуация изменилась. Черчилль рассматривал вопрос не только в экономическом контексте, но и видел в нем инструмент налаживания отношений с новым советским руководством. Позиция Лондона была в некоторой степени смягчена. Благодаря царившему в то время «Духу Женевы» стороны постепенно достигли договоренности. Британская сторона в рамках обмена нотами фактически согласилась признать 12-мильную зону, сохранив определенные права вылова. СССР отстоял свои позиции и в сфере рыболовства, увеличив свои возможности», – сказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что в настоящее время отношения с Лондоном находятся на нулевом уровне. И ответственность за это лежит исключительно на британской стороне. Ни о каком сотрудничестве речь давно не идет. Поэтому правительство нашей страны, тщательно анализируя ситуацию, пришло к закономерному выводу о том, что действие данного соглашения должно прекратиться. Договориться о перераспределении квот на вылов в других зонах британскому правительству вряд ли будет просто.