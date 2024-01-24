Россияне стали чаще заражаться суперинфекциями — СМИ

В России все большее распространение получают суперинфекции, то есть, когда человек заражается несколькими инфекциями одновременно.

Об этом со ссылкой на медицинских работников пишут «Известия».

В текущем году были зарегистрированы случаи микоплазменной инфекции и коклюша, помимо традиционных случаев гриппа и ОРВИ. Наиболее частые сочетания: грипп А и риновирус, грипп А и аденовирус, парагрипп второго типа и аденовирус, риновирус и аденовирус. Встречаются случаи и тройной инфекции: грипп А, риновирус и аденовирус. Врачи отмечают, что такое сочетание вирусов может привести к тяжело протекающим заболеваниям и увеличить риск осложнений.

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Увеличение случаев суперинфекций может быть обусловлено несколькими факторами, в том числе, повышенная заболеваемость зимой, когда вирусы быстрее распространяются и становятся более устойчивыми к низким температурам.