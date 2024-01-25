Минфин: семейная ипотека будет продлена, но изменена

В России продлят программу семейная ипотека, однако она претерпит трансформацию. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

«Поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она, несомненно, будет продлена, но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки», — отметил Чебесков, сообщает РИА Новoсти.

Замглавы Минфина добавил, что льготные программы, в том числе семейная ипотека, нужно трансформировать, чтобы она помогала именно семьям, именно тем, на кого нацелена. Сейчас по всем льготным программам готовятся предложения.

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