Банк России не исключил нового повышения ставки

Новое повышение ключевой ставки возможно, решение будет зависеть от ситуации с инфляцией. Об этом заявил член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, если рост цен не остановится, регулятор продолжит ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Однако если инфляция будет устойчиво снижаться, чтобы к концу года опуститься до 4-4,5%, то и ключевая ставка снизится.

Он отметил, что в декабре наблюдалось небольшое снижение инфляции по сравнению с ноябрем. Однако пока неясно, будет ли эта тенденция устойчивой.

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Напомним, последнее повышение ставки до 16% произошло в декабре 2023 года.