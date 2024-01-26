Из дома во Всеволожском районе украли 1 700 000 рублей

В полицию Всеволожского района 24 января сообщили о краже в доме в садоводстве «Перемяки». Неизвестные отжали дверь летней веранды, проникли в коттедж и украли 1 700 000 рублей.

Злоумышленники также разбили сантехнику и электронику в коттедже. Дом принадлежит 51-летней жительнице деревни Лесколово, а деньги – ее 53-летнему супругу, работающему спасателем в Санкт-Петербурге.

Заведено уголовное дело. С места происшествия изъяли следы рук и слепок отжима. Ведется следствие.