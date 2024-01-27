Поставщик попал в черный список ФАС за поддельные перчатки для врачей и санитаров Ленобласти

Как сообщает УФАС Ленобласти, комиссия ведомства включила в реестр недобросовестных поставщиков предпринимателя из Владимирской области. Поводом стал контракт, заключенный в июне 2022 года с Сясьстройским психоневрологическим интернатом. Учреждение заказало и заплатило 30 тысяч рублей за медицинские перчатки.

Во время исполнения контракта в интернат поступило заявление от производителя масок. Авторы сообщали, что поставленная продукция – контрафакт с признаками подделки товаров. Заказчик направил исполнителю претензию, потребовав заменить товар на перчатки надлежащего качества. Она была проигнорирована, деньги интернату не вернули.

Представители интерната обратились в арбитражный суд. Его решение, а также апелляция подтвердили факты поставки контрафактного товара. С поставщика взыскали сумму контракта.

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