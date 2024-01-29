На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 29 января

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 48 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
  • км 70 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
  • км 57, 74, 78, 84, 91, 96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
Вам будет интересно
На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 29 января ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть
Кудровский проезд частично закроют в феврале из-за строительства новой развязки
В Ленобласти продолжается строительство новой развязки с Мурманским шоссе. В связи с этим Кудровский проезд, соединяющий проспект Большевиков в Петербурге и...
25.01.2024 109

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 110,130,148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
  • подъезд к Выборгу №2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 1-4 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 24 (мост через реку Черная) ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 59 (эстакада через ущелье) ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
Автор