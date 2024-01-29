Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области и Леноблпожспаса поделились недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Так, в период с 22 по 28 января 2024 года подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и Леноблпожспаса привлекались 67 раз. 48 из них — выезды на пожары, в которых удалось спасти 10 человек. Еще шесть вызовов поступило с мест ДТП.

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