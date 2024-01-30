Компания Илона Маска впервые вживила нейрочип в мозг человека

Американская компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, впервые в истории вживила имплант в мозг человека.

Первый доброволец прошел операцию успешно и показатели работы устройства обещают быть многообещающими, сообщил Маск.

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Предприниматель добавил, что новое устройство Neuralink называется Telepathy. Оно позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

Процесс тестирования займет около шести лет. До этого исследования чипа проводили на животных.