Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
На Купянском направлении противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении потери противника составили до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две гаубицы «Мста-Б».
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.
На Запорожском направлении противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США.
Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов.