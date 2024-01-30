Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 30 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении потери противника составили до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

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На Запорожском направлении противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США.

Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов.