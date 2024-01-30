Видео: спасателям пришлось устроить погоню за девушкой, выбежавшей на лед у Морского вокзала

Петербурженка всячески сопротивлялась и продолжала убегать от спасателей. Все происходило на тонком льду Невской губы.

На видео удалось запечатлеть, как жительница Петербурга пыталась убежать от спасателей у Морского вокзала. Предыстория происходящего на видео неизвестна. Как пишет Mash на Мойке, девушка находилась в неадекватном состоянии.

Чтобы поймать любительницу прогулок по тонкому льду, спасателям пришлось устроить погоню на спецтехнике, оборудованной воздушной подушкой.