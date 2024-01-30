В поддержку самовыдвижения Путина на пост президента собрано 3,5 миллиона подписей

Как заявил Андрей Турчак, два миллиона подписей было собрано усилиями партии «Единая Россия».

В поддержку самовыдвижения Владимира Путина на будущие президентские выборы собрано уже более 3,5 миллионов подписей. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Всего было собрано более 3,5 миллионов подписей силами более 25 тысяч сборщиков. Хочу отметить, что именно «Единая Россия» внесла основной вклад в достижение этого результата, нашими однопартийцами было собрано без малого 2 миллиона 100 тысяч подписей – это больше половины от общего числа, — цитирует Турчака РИА Новости.