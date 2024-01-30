Врач рассказала, какое сливочное масло считается одним из самых полезных

Как оказалось, продукт содержит достаточно много полезных питательных веществ, улучшающих состояние кожи и гормональный фон. Однако выбирать масло стоит определенной жирности.
Об этом врач Екатерина Волкова рассказала в эфире «Радио 1».
Сливочное масло, которое многие считают неполезным, на самом деле содержит насыщенные жиры, способствующие упругости кожи и поддерживающие клеточные мембраны. Насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе для построения гормонов, — отметила специалист.
По словам врача, суточной нормой для человека считается 20-30 граммов продукта. Предпочтение стоит отдавать маслу с жирностью 82%.
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12.01.2024 176