Врач рассказала, какое сливочное масло считается одним из самых полезных

Как оказалось, продукт содержит достаточно много полезных питательных веществ, улучшающих состояние кожи и гормональный фон. Однако выбирать масло стоит определенной жирности.

Об этом врач Екатерина Волкова рассказала в эфире «Радио 1».

Сливочное масло, которое многие считают неполезным, на самом деле содержит насыщенные жиры, способствующие упругости кожи и поддерживающие клеточные мембраны. Насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе для построения гормонов, — отметила специалист.

По словам врача, суточной нормой для человека считается 20-30 граммов продукта. Предпочтение стоит отдавать маслу с жирностью 82%.