Россияне жалуются на отсутствие доступа к порталу Госуслуг

При попытке войти в приложение сервиса, всплывает сообщения о технической проблеме, ранее ограничившей доступ ко множеству других интернет-ресурсов.

Российские пользователи по-прежнему не могут зайти на портал Госсуслуг. По данным Ura.ru, сервис недоступен в большинстве регионов страны.

Также россияне жалуются на сложности при получении заказов в пунктах выдачи маркет-плейсов Wildberries и Ozon.

При этом в Wildberries заявляют, что проблем с выдачей заказов клиентам нет.

«Мы проверили все наши системы — на нашей стороне всё работает, сбоев нет. Ожидаем восстановления работы маркетплейса после устранения сбоя в доменной зоне RU, — приводит сообщение маркет-плейса RT.