Россияне жалуются на отсутствие доступа к порталу Госуслуг

При попытке войти в приложение сервиса, всплывает сообщения о технической проблеме, ранее ограничившей доступ ко множеству других интернет-ресурсов.
Российские пользователи по-прежнему не могут зайти на портал Госсуслуг. По данным Ura.ru, сервис недоступен в большинстве регионов страны.
Также россияне жалуются на сложности при получении заказов в пунктах выдачи маркет-плейсов Wildberries и Ozon.
При этом в Wildberries заявляют, что проблем с выдачей заказов клиентам нет.
«Мы проверили все наши системы — на нашей стороне всё работает, сбоев нет. Ожидаем восстановления работы маркетплейса после устранения сбоя в доменной зоне RU, — приводит сообщение маркет-плейса RT.
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30.01.2024 16