В Роскомнадзоре заявили о восстановлении доступа к интернет-ресурсам после массового сбоя

Провайдеры и владельцы автономных систем работают штатно, заявили в ведомстве.

Специалистам удалось восстановить доступ пользователей к сайтам и сервисам после массового сбоя в российском сегменте интернета. Об этом в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости вечером, 30 января.

Провайдеры и владельцы автономных систем в РФ, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают штатно, — передает агентство.