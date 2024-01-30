В Роскомнадзоре заявили о восстановлении доступа к интернет-ресурсам после массового сбоя

Провайдеры и владельцы автономных систем работают штатно, заявили в ведомстве.
Специалистам удалось восстановить доступ пользователей к сайтам и сервисам после массового сбоя в российском сегменте интернета. Об этом в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости вечером, 30 января.
Провайдеры и владельцы автономных систем в РФ, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают штатно, — передает агентство.
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