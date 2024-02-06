Видео: в Ленобласти протестировали медицинский беспилотник

Руководство станции скорой помощи Ленобласти протестировало беспилотную авиационную систему.

Видео: комитет общественных коммуникаций Ленобласти

Беспилотник позволит определять масштабы происшествия и пути подъезда скорой помощи при ЧС. Также с его помощью специалисты смогут доставлять медикаменты и перевязочные материалы, сообщили в комитете общественных коммуникаций Ленобласти.