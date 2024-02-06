Видео: в Ленобласти протестировали медицинский беспилотник

Автор: Гузель Галимова
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Руководство станции скорой помощи Ленобласти протестировало беспилотную авиационную систему.

Видео: комитет общественных коммуникаций Ленобласти

Беспилотник позволит определять масштабы происшествия и пути подъезда скорой помощи при ЧС. Также с его помощью специалисты смогут доставлять медикаменты и перевязочные материалы, сообщили в комитете общественных коммуникаций Ленобласти.

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