Видео: в Ленобласти протестировали медицинский беспилотник

Руководство станции скорой помощи Ленобласти протестировало беспилотную авиационную систему.
Видео: комитет общественных коммуникаций Ленобласти
Беспилотник позволит определять масштабы происшествия и пути подъезда скорой помощи при ЧС. Также с его помощью специалисты смогут доставлять медикаменты и перевязочные материалы, сообщили в комитете общественных коммуникаций Ленобласти.
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