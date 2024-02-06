В Тосненском районе по требованию прокуратуры ограничат доступ к заброшенным зданиям

Собственников двух земельных участков в Тосненском районе Ленобласти через суд обязали ограничить доступ к заброшенным зданиям.

В прокуратуру на опасные строения пожаловалась местная жительница.

В ведомстве установили, что на участках ООО «Здравушка» и ЖСК «ТосноСтрой» расположены разрушенные одноэтажные жилые дома, в которых отсутствует крыша, разрушены несущие стены, а также открыты дверные и оконные проемы. При этом территория никак не огорожена и доступ к опасным зданиям открыт для всех, в том числе для несовершеннолетних.

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Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, рассказали в ведомстве.