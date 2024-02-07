Путин: февральская индексация выплат охватила 20 млн россиян

Также президент акцентировал внимание на принятых ранее решениях в социальной сфере, а именно — индексации МРОТ, единого пособия и других мер поддержки.

Президент России Владимир Путин заявил, что проведенная индексация выплат в феврале этого года коснулась 20 миллионов граждан страны. При этом в начале 2024 года увеличение отдельных видов материальной поддержки уже проводилось.

«Это увеличение МРОТ на 18,5%, 19242 рубля, на 7,5% увеличено единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 миллиона неработающих пенсионеров. С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. Это материнский капитал на первого ребенка, он теперь стал 630 тысяч рублей, на второго ребенка 833 тысячи рублей» — цитирует президента РИА Новости.