На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 14,20,37 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;
- км 57,80,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 88 -км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
Вам будет интересно
В Ленобласти продолжается строительство новой развязки с Мурманским шоссе. В связи с этим Кудровский проезд, соединяющий проспект Большевиков в Петербурге и...
25.01.2024 170
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва»:
- подъезд к МТП «Усть-Луга» км 41 ограничение скорости в направления МТП с 10:00 до 15:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
- км 170-171 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-1 подъезд к г. Выборгу №2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;
- км 33+390 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, уборка снежных валов;
- км 121+850 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, установка информационного щита.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи;
- км 25-36 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;
- км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдерами;
- км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 48-71 (старое направление) ограничения скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.