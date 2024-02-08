Владельцам китайских авто в России приходится ждать запчасти до 5 месяцев

Автор: Анастасия Щербакова
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На долгие сроки ожидания комплектующих жалуются не только владельцы машин из Поднебесной, но и сервисы, которые их ремонтируют. 

Владельцы автомобилей китайских брендов столкнулись с проблемой долгой поставки запчастей для ремонта и обслуживания. Как пишут «Известия», особенно это касается крупных элементов — крыльев, кузовов, салонных деталей и коробок передач.

По данным издания, дольше всего приходится ждать доставки запчастей для машин марок Changan, Li Auto, Zeekr, FAW, BYD. Ожидание может доходить до пяти месяцев. Основная причина — недостаточные складские запасы. Автомобили появились на нашем рынке относительно недавно.

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29.01.2024 219
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