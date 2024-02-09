В Выборге простятся с погибшим на СВО земляком

Автор: Гузель Галимова
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Жители Выборгского района Ленобласти проводят в последний путь земляка, погибшего в ходе спецоперации.

9 февраля во Дворце Культуры на Советской улице состоится церемония прощания с Романом Русаковым. Он погиб при выполнении задач спецоперации.

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Фото: Анна Феоктистова, Интересные события в Выборге, ВК

Бойца похоронят на кладбище в поселке Черкасово. Роману Русакову было 32 года.

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Сегодня в последний путь также проводят бойца из Старой Ладоги Илью Юдина. Ему было 26 лет.

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