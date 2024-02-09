Водителей Ленобласти предупредили об ограничениях на дорогах региона 10 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Вам будет интересно Женщина, пострадавшая в массовой аварии в центре Петербурга, может остаться инвалидом Петербурженку три дня спасают врачи Мариинской больницы. В Мариинской больнице рассказали о текущем состоянии женщины, серьезно пострадавшей на перекрестке "Пяти углов"... 09.02.2024 71

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

— км 32, км 41 ограничение скорости в направлении МТП с 09:00 до 17:00, устранение деформации а/б покрытия на проезжей части.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;

— км 47-100 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;

— подъезд к Выборгу №1 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;

— км 15-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов снега и грязи;

— км 15-27 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдером;

— км 41 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения.