Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 10 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

В период с 4 по 10 февраля ВС РФ нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Поражены производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолетов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня.

Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты.

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На Купянском направлении в течение недели потери противника составили свыше 725 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении за неделю противник потерял убитыми и ранеными до 1500 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

На Донецком направлении потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 1160 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении противник потерял более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 245 военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Vampire», «Ураган» и «Ольха», а также 488 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих.