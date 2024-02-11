Во Всеволожском районе состоялось открытие мемориала «Ленинградская Мадонна»

Автор: Анастасия Щербакова
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Посетил церемонию губернатор региона Александр Дрозденко.

В мемориальном комплексе «Румболовская гора» 11 февраля прошло открытие памятника «Ленинградская Мадонна», посвященного детям, рожденным в Ленинграде в годы блокады. Посетил церемонию губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Этот памятник не только о трагедии блокады, но и о силе, любви, вере в будущее, — цитирует главу региона «Онлайн47».
Во Всеволожском районе состоялось открытие мемориала «Ленинградская Мадонна» Блокада Ленинграда, Александр Дрозденко
Во Всеволожском районе состоялось открытие мемориала «Ленинградская Мадонна» Блокада Ленинграда, Александр Дрозденко
Фото: Онлайн47
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Во Всеволожском районе состоялось открытие мемориала «Ленинградская Мадонна» Блокада Ленинграда, Александр Дрозденко
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