Видео: в Мурино женщина сломала металлическую калитку, чтобы погулять с собакой

Во Всеволожском районе Ленобласти женщина выломала металлическую калитку, чтобы погулять с собакой.
Инцидент произошел в Мурино. На кадрах видно, женщина гуляет с собакой в закрытом дворе. В какой-то момент она решила продолжить прогулку за его пределами, но калитка оказалась заперта. И она ее просто выламывает.
Видео: Девяткино LIVE | Мурино
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