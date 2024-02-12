Видео: в Мурино женщина сломала металлическую калитку, чтобы погулять с собакой

Во Всеволожском районе Ленобласти женщина выломала металлическую калитку, чтобы погулять с собакой.

Инцидент произошел в Мурино. На кадрах видно, женщина гуляет с собакой в закрытом дворе. В какой-то момент она решила продолжить прогулку за его пределами, но калитка оказалась заперта. И она ее просто выламывает.

Видео: Девяткино LIVE | Мурино