В Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 февраля

Местами в регионе ожидается до -27 градусов мороза в предстоящие сутки.
Гидрометцентр России предупреждает жителей и гостей Ленинградской области об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Синоптики объявили на 13 февраля «желтый» уровень опасности из-за очередных сильных морозов.
Режим продлится с 23 часов 12 февраля и до 9 утра следующего дня.
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