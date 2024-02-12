В Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 февраля

Автор: Анастасия Щербакова
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Местами в регионе ожидается до -27 градусов мороза в предстоящие сутки.

Гидрометцентр России предупреждает жителей и гостей Ленинградской области об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Синоптики объявили на 13 февраля «желтый» уровень опасности из-за очередных сильных морозов.

Режим продлится с 23 часов 12 февраля и до 9 утра следующего дня.

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12.02.2024 28
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