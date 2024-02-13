Суд отправил в колонию беременную мать шестерых детей за кражу телефона в Мурино

Всеволожский городской суд Ленобласти признал виновной в краже беременную мать шестерых детей, похитившую дорогой смартфон в ресторане быстрого питания в Мурино.
Инцидент произошел еще в августе прошлого года. 25-летняя женщина вытащила телефон из кармана жилетки посетительницы, ущерб составил чуть больше 120 тысяч рублей.
Женщина полностью признала вину. Суд назначили 1 год и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также удовлетворил иск о взыскании с подсудимой 124,9 тысячи рублей. Приговор в силу не вступил.
Известно, что ранее она уже была судима. Женщина не имеет образования, нигде не работает и не зарегистрирована в РФ. Имеет на иждивении шестерых малолетних детей, которых фактически воспитывают родственники, в момент рассмотрения дела была беременна.