В Петербурге вспыхнул автосервис рядом с заправкой с пропаном — видео

Кадрами с места ЧП делятся очевидцы.

Днем, 14 февраля, в складской зоне на улице Салова в Петербурге произошел серьезной пожар. Огнем охвачена постройка. Рядом с местом ЧП находится заправка с пропаном.

На кадрах видно, как водитель бензовоза пытается отогнать его от заправки. Вся округа уже окутана дымом.

Видео публикует Mash на Мойке.

По уточненной информации МЧС, пожар произошел в автосервисе. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте уже работают более 20 специалистов и пять единиц техники.