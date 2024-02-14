В Петербурге вспыхнул автосервис рядом с заправкой с пропаном — видео

Кадрами с места ЧП делятся очевидцы.
Днем, 14 февраля, в складской зоне на улице Салова в Петербурге произошел серьезной пожар. Огнем охвачена постройка. Рядом с местом ЧП находится заправка с пропаном.
На кадрах видно, как водитель бензовоза пытается отогнать его от заправки. Вся округа уже окутана дымом.
Видео публикует Mash на Мойке.
По уточненной информации МЧС, пожар произошел в автосервисе. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте уже работают более 20 специалистов и пять единиц техники.
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