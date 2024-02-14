Путин: Россия вплотную подошла к созданию вакцины против рака

Скоро в нашей стране начнут применять вакцины от онкологических заболеваний в качестве методов индивидуальной терапии, заявил президент.

На пленарном заседании Форума будущих технологий президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране ведется активная разработка вакцин от рака. Совсем скоро эти препараты уже можно будет применять в качестве методов индивидуальной терапии.

Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии, — цитирует президента РИА Новости.