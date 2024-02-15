Глава 47-го региона выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей Белгорода после ракетного удара ВСУ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования жителям Белгородской области и главе региона Вячеславу Гладкову в связи с гибелью людей в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

Очередное варварское преступление неонацистов не останется безнаказанным. Ленинградцы глубоко скорбят о погибших в результате обстрела, передают слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Наш регион готов оказать Белгородской области всю необходимую помощь, — заявил губернатор.