Невский пятачок — пример величайшей стойкости и легендарного мужества

Ежегодно 17 февраля проходит День памяти героических защитников Невского пятачка. Почему небольшая территория стала местом гибели огромного количества советских защитников и как получила статус стратегически важного пункта в период ВОВ, рассказывает ivbg.ru.

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Значение

После взятия фашистами Шлиссельбурга 8 сентября 1941 года Ленинград попал в окружение. Началась блокада. В то время враг слишком близко подошёл к городу. В связи с этим советское командование установило основную задачу на северо-западе: прорвать осаду на восточном направлении — в районе Синявино и современного Кировска.

Боевые действия с попытками успешного выполнения задуманного проводились до 1943 года. На это время Невский пятачок стал плацдармом Красной Армии на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки. Благодаря ему удалось сдержать противника и развить наступление советской армии. За несколько лет было проведено четыре операции: 1-я Синявинская операция в сентябре 1941-го, 2-я Синявинская операция с октября по декабрь 1941 года, 3-я Синявинская операция с августа по октябрь 1942 года и Операция «Искра» с января по февраль 1943-го.

Как появилось название?

Территорию боевых действий назвали Пятачком, потому что на картах этот участок соответствовал размеру пятикопеечной монете того времени.

Что происходило на памятном месте?

Сперва с Пятачка предполагалось активное наступление на врага. Но после первых неудачных попыток основной целью стало сдерживание противника и изматывание фашистской армии. Подобного отпора на этом направлении немцы, вероятно, не ожидали, поэтому даже с подкреплением не смогли сразу подавить сопротивление. Бои на Пятачке привели к большим потерям с обеих сторон. Несмотря на то что советские солдаты выполняли приказ о прорыве блокады любой ценой, врагу удалось в апреле 1942-го взять этот рубеж.

На следующие полгода враг занял плацдарм из-за ледохода. Но в сентябре 1942 года наши защитники смогли вновь отвоевать территорию. Это и стало поворотным моментом. В январе 1943-го стартовала операция «Искра», с помощью которой врага отогнали от Ленинграда. Немцы полагали, что наступление советской армии произойдёт именно с Пятачка, поэтому стягивали к нему силы. Сама атака началась у деревни Марьино, где было удобно наступать на Шлиссельбург с юга. Возле населённого пункта немецкой обороны практически не было, что и стало удачным стратегическим ходом. В итоге Ленинградский и Волховский фронты встретились, блокаду Ленинграда прорвали, а в город начали доставлять продовольствие.

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Какой ценой дался успех?

Сейчас сложно дать оценку количеству потерь, которые понесла советская армия на Невском пятачке. У историков цифры значительно расходятся: от 60 до 300 тысяч человек. В 2019 году музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», расположенный в Ленобласти, представил новое издание книги «Плацдарм. Невский «Пятачок». 1941-1943″, где опубликованы уточнённые цифры.

«По уточненным данным, советские войска потеряли порядка 110 000-120 000 человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести, а раньше цифра прыгала от 150 000 до 300 000. Некоторые авторы даже писали о 17 убитых на один квадратный метр, что, если умножить на площадь плацдарма, составляет около двух млн человек», — подевал изданию «ТАСС» заведующий музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылев.

Для клочка земли площадью два км в длину и 800 метров в ширину — цифра невероятна. Отмечается, что солдат хоронили на самом Пятачке, но бывало, что разрывы снарядов вновь поднимали тела и их предавали земле повторно.

В некоторых источниках упоминается, что размеры плацдарма иногда могли измениться за сутки: от четырёх до одного км в ширину и от 800 до 350 метров в глубину. И на этом пространстве, где с одной стороны воды Невы, а с других лес и враги, день за днём приходилось держать оборону под постоянным обстрелом. Есть мнение, что средняя продолжительность жизни солдата в этом районе составляла около 52 часов.

Останки защитников находят и перезахороняют до сих пор. Считается, что пока ещё найдены не все погибшие. Ещё меньше из найденных — опознаны. В последний раз обнаружение произошло в 2023 году. Тогда на Невском пятачке изъяли останки восьми красноармейцев, одного удалось опознать. Он прожил всего 20 лет.

Память

В честь погибших героев был возведён мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок» — один из самых известных мест «Зелёного пояса Славы». Мемориал занимает центральную и южную части Пятачка. Он находится между трассой Шлиссельбург — Санкт-Петербург и Невой, сразу после выезда из Кировска. Официальный статус приобрёл в 1978 году.

Также существует мемориал «Призрачная деревня», призванный сохранить память о 38 населённых пунктах, уничтоженных войной. Он входит в музейный комплекс «Невский пятачок» и находится в четырёх с половиной км юго-западнее города Кировск. Памятник «Призрачная деревня» разместили на месте бывшей деревни Арбузово -58 домов, которую стёрла война в первые недели боёв. Среди утраченных поселений числится также деревня Московская Дубровка на 117 домов, которая находилась прямо на месте плацдарма. Другие, как и Арбузово, располагались южнее вдоль реки. К 1942 году от них остались только воспоминания.

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