Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от квартир

Во Всеволожском районе Ленобласти 27 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи.

Жить они будут в уютных однокомнатных квартирах во Всеволожске и Щеглово.

Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти

Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти

В планах обеспечить новым жильем еще 77 местных детей-сирот.

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Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти увеличили выплаты на сирот.