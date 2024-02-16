Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от квартир

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти 27 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи.

Жить они будут в уютных однокомнатных квартирах во Всеволожске и Щеглово.

Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от квартир сироты, Ленобласть, Всеволожский районФото: администрация Всеволожского района Ленобласти
Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от квартир сироты, Ленобласть, Всеволожский районФото: администрация Всеволожского района Ленобласти
Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от квартир сироты, Ленобласть, Всеволожский районФото: администрация Всеволожского района Ленобласти
Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от квартир сироты, Ленобласть, Всеволожский районФото: администрация Всеволожского района Ленобласти
Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от квартир сироты, Ленобласть, Всеволожский районФото: администрация Всеволожского района Ленобласти
Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти

В планах обеспечить новым жильем еще 77 местных детей-сирот.

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Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от квартир сироты, Ленобласть, Всеволожский район
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Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти увеличили выплаты на сирот.

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