Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от квартир

Во Всеволожском районе Ленобласти 27 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи.
Жить они будут в уютных однокомнатных квартирах во Всеволожске и Щеглово.
Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти
Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти
Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти
Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти
Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти
Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти
В планах обеспечить новым жильем еще 77 местных детей-сирот.
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15.02.2024 115
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти увеличили выплаты на сирот.