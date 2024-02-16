Фестиваль дворовых видов спорта «Русская зима» пройдет на новом стадионе в Янино-1

Главным состязанием этого года станет хоккей в валенках. А пройдет все 17 февраля

«Стадион в Янино-1 стал знаковой площадкой для состязаний регионального уровня. В этом году здесь начнется уже традиционный для фестиваль зимнего спорта, который точно оставит яркие воспоминания у детей и их родителей. На мероприятии уже зарегистрировались более 180 участников — 12 команд, из которых две — взрослые», — отметил председатель регионального отделения движения «Детский спорт» Евгений Барановский.

Традиционно в фестивале принимают участие команды епархий Ленинградской области. Также планируется участие председателя региональной Избирательной комиссии Михаила Лебединского, команды Леноблизбиркома, представителей местной администрации и творческих коллективов Заневского поселения.

Хоккей в валенках появился на Урале около 30 лет назад и быстро распространился по всей стране. Основным отличием от традиционного хоккея является наличие валенок на ногах игроков и теннисный мяч вместо шайбы. Какие необычные виды спорта есть в Ленобласти и Петербурге? Читайте в нашем материале.

Отметим, что участие в фестивале в 2020 году в Мистолово приняли более 350 человек. Во время фестиваля проходили соревнования по хоккею с мячом в валенках, сноуборду и по горнолыжному спорту, товарищеские встречи и футбол на снегу. В рамках конференции «Детский спорт» были награждены 25 лучших дворовых тренеров страны. В 2021 году фестиваль прошел в Гатчине. В 2022 году соревнования проходили в Гатчине.