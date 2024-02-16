Дрозденко: проект высокоскоростной ж/д магистрали «Москва — Петербург» уже в работе

Губернатор Ленобласти обсудил с президентом проект новой магистрали, которая позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут.

Накануне, 15 февраля, состоялось удаленное совещание губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем стал проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Проект сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут, поэтому туристический и экономический потенциал для агломерации колоссальный. Мы поддерживаем проект и уже начали его проработку. Для минимизации воздействия на окружающую среду часть магистрали в регионе планируется в эстакадном исполнении, — поделился глава региона в своем блоге в Телеграм.