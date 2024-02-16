В Ленобласти прошло прощание с погибшим участником СВО Сергеем Федоровым: боец удостоен ордена Мужества посмертно

На СВО Сергей Федоров попал в рамках частичной мобилизации. При выполнении боевой задачи в мае прошлого года военнослужащий получил ранение, однако после восстановления, в декабре, вновь отправился на передовую. Трагическая весть о гибели бойца пришла в январе.

В Сланцевском районе Ленобласти прошло прощание с военнослужащим Сергеем Федоровым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. 34-летний боец был призван в армию в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года и дослужился до замкомандира взвода.

9 мая 2023 года военнослужащий получил ранение и до декабря проходил реабилитацию. После восстановления Федоров снова отправился в зону боевых действий. Как стало известно ЛенТВ, 12 января 2024 года боец погиб при выполнении боевой задачи.

За боевые заслуги Сергей Федоров был награжден орденом Мужества посмертно.