Александр Дрозденко: Вечная память героям Невского пятачка

В субботу, 17 февраля, отмечается День памяти героических защитников Невского пятачка. Об этой памятной дате напомнил сегодня жителям региона глава Ленобласти.

«Сегодня мы вспоминаем легендарную оборону Невского пятачка, ставшую важнейшей главой Ленинградской битвы», — говорится в сообщении.

Александр Дрозденко напомнил, что продолжавшаяся с сентября 1941-го, с небольшим перерывом, вплоть до 17 февраля 1943-го битва стала ярчайшим символом мужества и самопожертвования наших соотечественников.

«Предлагаю ленинградцам склонить головы в знак глубокого уважения ко всем, кто, не жалея себя, защищал плацдарм на левом берегу Невы. Вечная память героям Невского пятачка!» 6 -отметил в своем поздравлении глава района.