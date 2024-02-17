Почти 24 тысячи звонков поступило за неделю в службу «112»

За прошедшую неделю, с 5 по 11 февраля, жители Ленобласти позвонили в службу «112» почти 24 тыс. раз. Экстренного реагирования потребовали 9,5 тыс. заявок.
Больше всего вызовов поступило от жителей Всеволожского, Гатчинского и Выборгского районов. Чаще всего по номеру «112» вызывали скорую помощь — 4,8 тыс. обращений, а также полицию — 3,9 тыс. Остальные обращения направили ЕДДС, пожарным, спасательным, дорожным, энергетическим, аварийно-газовым службам.
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14.02.2024 122
Позвонить в «112» можно в любое время суток с мобильного или стационарного телефона. Звонок пройдет даже с нулевым балансом и без сим-карты.