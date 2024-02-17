Вильфанд: снег сходит, как правило, в первой декаде апреля

Снег в европейской части России сходит, как правило, в первой декаде апреля, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в этом году ждать схода снега в другие даты не стоит, поскольку зима оказалась очень снежной.

«Сейчас середина февраля, недолго осталось до марта. Но надо свыкнуться с тем, что март у нас — это тоже зимний месяц», — отметил он.

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При этом именно в первых числах марта обычно самые высокие сугробы. В этом году будет так же, предупредил синоптик.