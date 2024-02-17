Вильфанд: снег сходит, как правило, в первой декаде апреля

Снег в европейской части России сходит, как правило, в первой декаде апреля, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, в этом году ждать схода снега в другие даты не стоит, поскольку зима оказалась очень снежной.
«Сейчас середина февраля, недолго осталось до марта. Но надо свыкнуться с тем, что март у нас — это тоже зимний месяц», — отметил он.
Вам будет интересно
В Ленобласти 18 февраля ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем местами ожидается небольшой снег....
17.02.2024 21
При этом именно в первых числах марта обычно самые высокие сугробы. В этом году будет так же, предупредил синоптик.
«До весны еще далеко. Да, оттепели бывают, этой зимой они были часты, но не менее, чем сильные морозы», — заметил Вильфанд.