Местами по Ленобласти 18 февраля пройдет небольшой снег

В Ленобласти 18 февраля ожидается переменная облачность.
Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем местами ожидается небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью -4…-9°С, днем -2…-7°С. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
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