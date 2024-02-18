Житель Ленобласти, провожавший девушку в Петербурге, отбился от грабителя с ножом

Неизвестный в маске потребовал у пары деньги, однако быстро ретировался, получив отпор.

Житель Всеволожского района накануне вечером, 17 февраля, сумел защитить свою девушку и ее кошелек от посягательств неизвестного в Петербурге. Грабитель в маске подбежал к паре и начал требовать деньги, угрожая ножом.

Однако спутник девушки оказался не из робкого десятка и оказал сопротивление. В итоге налетчик убежал. Сейчас розыском неудачливого грабителя занимается полиция, передает 47news.