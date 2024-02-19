Торговый оборот Петербурга с Крайним Севером составил 4 млрд рублей

Показатель почти на 38 % больше по сравнению с 2023 годом. Ключевыми сферами взаимодействия стали здравоохранение, дорожно-транспортная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство, сообщает АБН.
Сумма соглашений на поставку медицинских товаров и услуг составила 1,8 миллиарда рублей. Также в январе число контрактов с предприятиями Санкт-Петербурга, которые занимаются информатизацией и связью, составило 92.
Самыми активными торговыми партнерами остаются Республика Карелия, Мурманская и Архангельская области. На них пришлось 70 % соглашений на общую сумму 2,7 миллиарда рублей.
В январе 191 поставщик из Санкт-Петербурга заключил 725 соглашений с регионами Арктической зоны на более чем четыре миллиарда рублей.
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31.12.2023 811