С 2021 года в регионе введено в оборот свыше 7 тыс. гектаров сельхозземель. Ключевая роль в процессе отводится муниципальному земельному контролю.

«Сегодня сельское хозяйство в Ленинградской области развивается, есть потребность в земле, есть те, кто на этой земле будет работать, в этой ситуации необходимо внимательно следить за качеством использования земли. Перед регионом стоит федеральная задача ― ввести в оборот порядка 40 тысяч гектар пашни», ― отметил Александр Дрозденко на аппаратном совещании.

В 2023 год надзорные мероприятия муниципального земельного контроля носили профилактический характер, поскольку действует мораторий на проверки. Теперь же надзорные органы имеют возможность инициировать изъятие неиспользуемых земельных участков, используя в качестве доказательной базы материалы муниципального земельного контроля.

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Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.