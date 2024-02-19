Роспотребнадзор взял пробы воздуха в Буграх после сильно пожара на СТО

По данным специалистов, превышения вредных веществ в атмосфере не обнаружено.

Специалисты регионального Роспотребнадзора 19 февраля отобрали пробы воздуха в посёлке Бугры Всеволожского района после серьезного пожара СТО. Исследования проводили в экстренном порядке с привлечением Центра гигиены и эпидемиологии Петербурга и области. Точки отбора находились на близлежащих жилых территориях.

По результатам лабораторного анализа, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе выявлено не было, указывается в сообщении ведомства.

Напомним, в результате пожара в автосервисе на улице Шоссейной в Буграх взорвался газовый баллон. Пламя было ликвидировано еще днем.